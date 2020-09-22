رجاء الجداوي سبب من أسباب نجاحه.. مالا تعرفه عن مصطفى قمر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
يحل اليوم 22 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان مصطفى قمر، والذي قدم عدد من الألبومات التي نالت إعجاب الجمهور وكانت أول ألبوماته "وصاف".


وتعد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صاحبة الفضل عليه، حيث حدث موقف بينهم وكان سبب في نجاحه وذلك عبر لقائه في برنامج "سهرانين".


وكشف "قمر" قائلا: "في موقف بيني وبين للفنانة رجاء الجداوي يمكن اول مرة اقوله، رجاء الجداوي سمعتني مرة وانا قاعد بغني مع صحابي بالصدفة وقالتلي تعالي اقعد معانا في الجنينة وقالتلي انت هتنجح وهتنجح اوي كمان بصراحة كانت وش الخير عليا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى قمر الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ أقل من ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طنطا في الدوري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ ثلث ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

صلاح: تلقيت رسائل من 4 شباب أفارقة تسببوا في منحي أملًا جديدًا

منذ ساعة الا ربع

"تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها

منذ حوالي 4 ساعات

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كشف حساب سداسي الأهلي المعار.. ريان يحرج مروان وأكرم توفيق الأقرب للعودة

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

حكايات عصفور قمر الدين.. رجاء الجداوي غاضبة من مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. عمرو أديب يكشف آخر مستجدات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا" (فيديو)

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد غزو شائعات موتها مواقع التواصل الاجتماعي

المخرجة بتول عرفة تروي موقفا وطنيا للراحلة رجاء الجداوي

بعد رحيلها.. حفيدة رجاء الجداوي توجه رسالة مؤثرة لها

طارق الشناوي يحكى موقف لفنان شاب أغضب رجاء الجداوي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

سواريز يفتح النار على برشلونة

04:34 م

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

04:39 م

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

04:09 م

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»