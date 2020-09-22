المعاينة تكشف سر تفحم محل هواتف محمولة بإمبابة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت المعاينة الأولية إلى أن سبب نشوب حريق داخل محل هواتف محمولة بمنطقة إمبابة، هو حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية.

وأجري قوات الدفاع المدني بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في محل هواتف محمولة، بشارع النادي الرياضي، المتفرع من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، بعد تفحم محتوياته، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محل هواتف محمولة بشارع النادي الرياضي، المتفرع من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات بشرية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المحل، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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