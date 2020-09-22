"المركزي": 9.4 % ارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:49 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4 في المائة لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.

وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8 في المائة لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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