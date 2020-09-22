هكذا استعادت ليلي علوي ذكريات طفولتها

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أستعادت الفنانة ليلي علوي ذكريات طفولتها ، حيث نشرت صورة لها وهي طفلة وصورة لها حالياً ، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها "قمر يا ليلي من يومك ربنا يحفظك ".



يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.