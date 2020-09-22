هكذا استعادت ليلي علوي ذكريات طفولتها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أستعادت الفنانة ليلي علوي ذكريات طفولتها ، حيث نشرت صورة لها وهي طفلة وصورة لها حالياً ، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها "قمر يا ليلي من يومك ربنا يحفظك ".

يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.

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