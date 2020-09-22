مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.17% في ختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:57 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.17% رابحاً 2.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 842.1 ألف درهم.

وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.31% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.77%، كما ارتفع سهم الشركة المتحدة لصناعة الورق بنسبة 14.83%.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، وهبط سهمي مصرف السلام-البحرين، شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.8%، 2.47%، على التوالي.
 

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