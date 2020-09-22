تركيا واليونان تبديان استعدادهما لاستئناف المحادثات الاستكشافية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:56 م
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
وكالات
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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا واليونان أبدتا الاستعداد لاستئناف المحادثات الاستكشافية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وزادت حدة التوتر، بين تركيا وقبرص واليونان فى البحر المتوسط بعد إعلان أنقرة عن مناورات عسكرية مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليًا، ما دفع اليونان لإعلان حالة الاستنفار والاستعداد لأى تحرك تركي.

 

يأتى هذا بعد إعلان وسائل إعلام تركية أن أنقرة تنقل دبابات على الحدود اليونانية والذي جاء بعد تهديد أردوغان لليونان مؤخرا بعواقب وخيمة فى الميدان أو الحوار.

 

وأضاف أن اليونان أعلنت أنه لا حوار دون انسحاب جميع السفن التركية، حيث تعترض تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتى تقول "إن للجزر مثل ما للدول من مناطق اقتصادية خالصة".

 

وأوضح التقرير، أن الجزر اليونانية ستقطع الطريق أمام الأطماع التركية وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قال "إن تركيا تتسبب فى زعزعة الاستقرار والسلام فى المنطقة".

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تركيا اليونان المحادثات الاستكشافية

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