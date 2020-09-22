عاجل.. نيمار مهدد بالغياب عن باريس سان جيرمان لنهاية 2020

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية باريس مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم البي إس جي وألفارو جونزاليس لاعب أوليمبيك مارسيليا.


وكان نيمار قد تعدى على جونزاليس بنهاية مباراة الفريقين والتي أقيمت في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بحجة أن الأخير قد وجه له ألفاظ عنصرية وهو ما جعله يحصل على البطاقة الحمراء من الحكم.


وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن اللاعبين يواجه كلاً منهما عقوبة من الممكن أن تصل إلى الإيقاف لعشرة لقاءات بعد أن تم تحليل الواقعة من جميع زوايا وجوانب الملعب.


وينص قانون العقوبات في الأتحاد الفرنسي طبقاً للمادة 9 أنه أي إهانة على أساس عرق أو جنس أو أيديوليوجيا يعاقب عليها بالإيقاف لمدة عشرة مباريات وهو ما يواجهه ألفارو.


نفس الشيء يواجهه نيمار أيضاً بعد أن قام بالرد على اللاعب بنفس الطريقة وفي حالة تأكيد العقوبة سوف يكون الثنائي بعيدين عن المشاركة مع أنديتهم حتى العام المُقبل 2021.

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