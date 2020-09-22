طلب إحاطة بشأن عودة الـ36 ألف معلم لسد عجز المعلمين

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أعلن النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة قدمه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أنهاء أزمة الـ 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم العام الماضي، مطالبًا بعودتهم لعملهم مع بداية العام الدراسي الجديد.



وطالب" محروس" في طلبه، اليوم الثلاثاء، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لإنهاء أزمة الـ36 ألف معلم، الذين تم الاستغناء عنهم وعدم التعاقد معهم رغم إثبات كفاءتهم خلال فترة التدريب وتسريحهم والآن هم بدون عمل.



وأوضح النائب، أن هناك تصريحات متعددة لقيادات داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدوا فيها أنه سيتم من خلال مسابقة تعيين هؤلاء المعلمين، وأنه في فبراير 2019 استلم 36 ألف معلم عملهم بعد مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وتم تحضير كل المستندات والأوراق المطلوبة واجتياز الاختبارات وتم تدريبهم ومارسوا العمل في المدارس وأثبتوا كفاءتهم في العمل.



وتابع: وبعد ذلك صدر بيانا من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة القادمة وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين ١٢٠ ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية ووضع عدد من شروط التقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم والحصول على شهادات مهارية واجتياز الاختبار النفسي وأوراق التقديم شهادات المتقدم.



وقال عضو مجلس النواب، إنه وللأسف الشديد في نهاية الأمر أعلنت الحكومة أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، مطالبًا من الدكتور مصطفى مدبولي سرعة التدخل لتوفير الاعتمادات المالية لإعادة الـ ٣٦ ألف متعاقد الذين تم التعاقد معهم العام الماضي، مؤكدًا أن هناك الآلاف من هؤلاء المعلمين الآن في مأساة حقيقية بعد أن أصبحوا مسئولين عن أسر لهم بعد أن تم تعيينهم واستلام عملهم وعلى رئيس الوزراء أن يصدر قرارًا فوريًا بعودة هؤلاء المعلمين إلى عملهم قرب بداية العام الدراسي الجديد الذى أصبح على الأبواب خاصة أن هناك عجزا صارخا في المعلمين وبحاجة إلى أعداد كبيرة منهم.



