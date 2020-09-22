اللحظات الأولى لانفجار داخل مستودع أسلحة لحزب الله في لبنان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:42 م
انفجار
انفجار
وكالات
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 أكد مصدر أمني لبناني، أن انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لحزب الله بسبب خطأ فني، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت مصادر لبنانية، كشفت عن معلومات أولية تقول إن الانفجار الذي حدث في الجنوب اللبناني وقع في منزل تابع لحزب الله.

 

وأضافت المصادر اللبنانية، أن عناصر من حزب الله يطوقون مكان الانفجار في عين قانا في الجنوب اللبناني.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في منطقة عين قانا بجنوب لبنان.

 

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.


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