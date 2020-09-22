العثور على جثة طالب بشاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عثرت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على جثة طالب لقى مصرعه بشاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، وذلك عقب نزوله لمياه الشاطئ، مخالفًا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية.

وكما نجحت قوات الإنقاذ النهرى في انتشال الجثة من شاطئ زهراء الهانوفيل الذي يبعد حوالي نصف كيلو عن مكان الغرق.

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالعجمي، بوجود غريق بشاطئ نادي الشرطة بالهانوفيل.

توجهت قوة من القسم بصحبه قوات الإنقاذ النهرى، وتبين نزول معاذ مصطفى نصر، 19 عام، طالب من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، ولم يتم العثور على جثته.

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