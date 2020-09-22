الدولار يرتفع اليوم إلى ذروته في 6 أسابيع

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفع الدولار اليوم لذروة ستة أسابيع ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، فيما تتحول الأسواق للعزوف عن المخاطرة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات عزل جديدة في أوروبا، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت الأسهم أمس الاثنين فيما شهدت سوق العملة عزوفا عن المخاطرة مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع.

واستهلت الأسهم الأوروبية على صعود اليوم فيما واصل الدولار الأمريكي الصعود بينما هبطت العملات العالي المخاطر فيما تمثل إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة موجة ثانية من إصابات كوفيد-19 تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 93.848 بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش ليصل لأعلى مستوى في ستة أسابيع في التعاملات المبكرة في لندن.

واستمرت خسائر العملات عالية المخاطر، وفقد الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7185 وهو أقل مستوى في شهر. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.6643 مقابل الدولار الأمريكي.
وتراجع اليورو 0.4 في المائة مقابل الدولار عند 1.17235 دولار.

وتراجعت كل من الكرونة السويدية والنرويجية وسجلتا أقل مستوى في شهرين عند 9.3615 مقابل الدولار بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش كما ضعفتا مقابل اليورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار اليوم الدولار العالمي الدولار اسعار الدولار العالمي اليوم

أخبار تهمك

8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن بيع نادي مصر لمجموعة زد للاستثمار

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

"تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيراميدز يغرى مصطفى محمد براتب فلكي

منذ ساعة

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ حوالي 5 ساعات

متعب يختار أفضل ثنائي في الأهلي بعد حسم لقب الدوري

منذ ساعة و نصف

ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ أقل من ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طنطا في الدوري

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الليرة التركية تتراجع بعد مخاوف من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى فى 4 أشهر

الدولار يواصل الانخفاض قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تحفيزات المركزى الأوروبي تصعد باليورو .. والذهب يواجه مزيد من الضغوط

الدولار يصعد مقابل عملات عالية المخاطر.. والين يصل أعلى مستوياته في شهر

ارتفاع قوى للعملات عالية المخاطر في ظل تراجع الدولار

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:07 م

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

02:20 م

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

02:07 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

01:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»