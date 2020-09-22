الدولار يرتفع اليوم إلى ذروته في 6 أسابيع

ارتفع الدولار اليوم لذروة ستة أسابيع ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، فيما تتحول الأسواق للعزوف عن المخاطرة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات عزل جديدة في أوروبا، وفقا لـ"رويترز".





وتراجعت الأسهم أمس الاثنين فيما شهدت سوق العملة عزوفا عن المخاطرة مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع.





واستهلت الأسهم الأوروبية على صعود اليوم فيما واصل الدولار الأمريكي الصعود بينما هبطت العملات العالي المخاطر فيما تمثل إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة موجة ثانية من إصابات كوفيد-19 تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.





وصعد مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 93.848 بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش ليصل لأعلى مستوى في ستة أسابيع في التعاملات المبكرة في لندن.





واستمرت خسائر العملات عالية المخاطر، وفقد الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7185 وهو أقل مستوى في شهر. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.6643 مقابل الدولار الأمريكي.

وتراجع اليورو 0.4 في المائة مقابل الدولار عند 1.17235 دولار.





وتراجعت كل من الكرونة السويدية والنرويجية وسجلتا أقل مستوى في شهرين عند 9.3615 مقابل الدولار بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش كما ضعفتا مقابل اليورو.