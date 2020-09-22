مؤشر سوق دبي المالي يخسر 5.8 نقاط في ختام تعاملات اليوم
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:28 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% خاسراً 5.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2264.22 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 382.4 مليون سهم محققة ما قيمته 329.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5715 صفقة لعدد 34 سهماً.
وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.55%.
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.87%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 13.79%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.73%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.2 مليون ورقة بقيمة 69.9 مليون درهم.
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