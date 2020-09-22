السيطرة على حريق هائل بشارع زغلول بالهرم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريقًا اندلع بأشجار نخيل، بشارع زغلول، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من بشارع زغلول، غرب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بأشجار نخيل على مساحة 500 مترا.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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