التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بختام منتصف جلسة الأسبوع

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:23 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة منتصف جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحاً 44.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5577.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% رابحاً 62.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.64 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 5.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.18 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 411.3 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.8 ألف صفقة


 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.17%، ثم النفط والغاز بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%.
 

وجاء سهم شركة إنوفست على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 8.77%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 6.36%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الهلال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.59% يليه سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 4.08%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 3.94%.
 

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