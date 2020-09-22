ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لفحص جديد اليوم الثلاثاء حيث تباينت النتائج ، وجاءت سلبية لحمد العبدان ، ومحمد الواكد ومدير الكرة سعود كريري.


فيما جاءت نتيجة المسحة إيجابية للاعب محمد البريك ، حيث سيكون بمقدور الثلاثي الذي ظهرت سلبية نتيجتهم العودة إلى مقر بعثة النادي في الدوحة ، والمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق.


في الوقت الذي تأكد فيه بقاء البريك في الحجر الصحي ، وسيحتاج إلى الخضوع لفحصين وظهور سلبية نتيجتهما من أجل مغادرة الحجر الصحي والإنضمام إلى زملائه في الفريق.


كما تم إجراء مسحة جديد لنواف العابد وصالح الشهري ، وينتظر الفريق الهلالي نتيجتها وفي حالة ثبوت السلبية سيغادران الحجر الصحي بعد أن ظهرت سلبية فحص يوم أمس وأكد خلوهما من الفيروس.

 

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