الضرائب: لن نقبل أي إقرار ورقي في 2021 (فيديو)

قال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مصر تتحول من المنظومة الورقية للرقمية، ومصلحة الضرائب أحد الجهات الإدارية في الدولة، ولابد أن تلتزم بما يصدر من القيادة السياسية من قرارات خاصة بالتحول الرقمي.





وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا أحد إجراءات التحول الرقمي داخل مصر، موضحًا أن المصلحة تحاسب الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، منوهًا بأن الشخص الطبيعي هو من يمارس نشاط منفردًا دون شراكة، وطبقًا لمواد القانون هو ملزم بتقديم إقرار ضريبي خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مارس من السنة التالية لانتهاء الفترة الضريبية، وبناءً عليه فهو ملزم اعتبارًا من 1-1-2021 بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.





وشدد مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، على أن المصلحة لن تقبل أي إقرار ضريبي ورقي خلال عام 2021، مؤكدًا أن الممول ملزم بتطبيق الإقرار الضريبي إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه على الممول تسجيل نفسه لدى بوابة مصلحة الضرائب برقم تسجيل ورقم سري خاص به، ثم يستخدم البوابة لإملاء الإقرار الإلكتروني، وحال اعتماده من محاسب قانوني يتم مراجعته من المحاسب لتصحيح أي أخطاء حسابية ومحاسبية به، ثم اعتماده من المحاسب، ليقوم الممول بسداد الضريبة الواردة بالإقرار، ثم إرسال الإقرار من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.





وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه من أول يناير المقبل، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حاليًا، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة فى تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدى إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية.





وأشار "عبد القادر" إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذى يزاول الأنشطة التالية منفردا وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، وذلك إعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختياريًا» للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الاقرارات الضريبية الماضي وفقًا لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.





وأكد "عبد القادر" أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لايُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها ) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.



