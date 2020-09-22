خاص : محاولات للأفراج الصحى عن الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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صرح ميشيل حليم محامى الراهب فلتاؤوس المقاري المتهم فى القضية الشهيرة والمعروفة إعلاميا بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون أنه يقوم بعمل الإجراءات القانونية للأفراج الصحى عن الراهب فلتاؤوس مؤكدا أن القانون يكفل حقوق كل من يتواجد فى السجن إذا كانت حياته معرضة للخطر بسبب المرض ومن الممكن أن يحصل على الأفراج الصحى وقال: الراهب فلتاؤوس لديه ثلاثة أمراض مختلفة، فلديه مرض نفسى وهو مثبت بالأوراق قد أدى به إلى الأنتحار، وهو قعيد إيضا ولديه قرح فراش متعددة فى جسمه وأسعى للأفراج عنه صحيا.


تابع " ميشيل " فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: وهناك إلتماس أعادة نظر إيضا بجانب إجراءات الأفراج الصحى، وفى الحقيقة وصلنى من فلتاؤوس طلب خاص وهو تقديم التماس للبابا تواضروس والكنيسة بعدم شلحه من الرهبنة.


أختتم " ميشيل ": وفلتاؤوس لديه أهتمام كبير وتخوف من شلحه وقال لأسرته " حكم الشلح أقوى من حكم الأعدام " وعن قوانين الكنيسة فلا يجوز شلح الراهب إلا باجتماع لجنة الرهبنة وقمت بالأطلاع على طلبه المقدم للبابا من أجل عدم شلحه.


وكانت محكمة النقض قد حكمت بيوليو الماضى برئاسه المستشار عاصم الغايش بقبول طعن الراهب فلتاؤس المقاري وإلغاء حكم الاعدام وإقرار حكم الإعدام علي المتهم الأول في القضية " وائل سعد "، كما جاء منطوق الحكم نصا إقرار الحكم على المتهم الاول وائل سعد بالاعدام شنقا والغاء حكم الاعدام للمتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري والقضاء مجددا بالسجن المؤبد".


كما قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون في إبريل 2019 بالحكم بالإعدام شنقا على وائل سعد ” الراهب اشعياء قبل شلحه” والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس وقدمت هيئة الدفاع عن الراهبين مذكرة إلى محكمة النقض.

وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أوآخر أغسطس عام 2018 إحالة الراهبين “أشعياء”، و”فلتاؤوس”، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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