السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد الأرز المحلي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بين موردى الارز المسجلين لدى الهيئة والذين إلتزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلي طبيعى تام الضرب إنتاج ٢٠٢٠ رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتي توريد كل فترة توريد 4 شهور إعتبارا من ٢٠٢١/١/١.

وقد تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان ٩٩ ش القصر العيني القاهرة مقابل 500 جنيه مصرى .

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