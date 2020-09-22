السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد الأرز المحلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بين موردى الارز المسجلين لدى الهيئة والذين إلتزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلي طبيعى تام الضرب إنتاج ٢٠٢٠ رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتي توريد كل فترة توريد 4 شهور إعتبارا من ٢٠٢١/١/١.





وقد تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١.





ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان ٩٩ ش القصر العيني القاهرة مقابل 500 جنيه مصرى .



