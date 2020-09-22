السجن 6 سنوات لجماعة إجرامية استغلت الأطفال في التسول ببولاق

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة 6 متهمين لاتهامهم بجريمة الاتجار في البشر وادارتهم لجماعة اجرامية ببولاق الدكرور بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.



والمتهمون حسب ترتيبهم بامر الاحالة هم كلا من علي.ع ومحمود.ا ومحمد.ش ورفعت.ي ومحمد.س وهشام.ج وجميعهم محبوسين علي ذمة القضية.







صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.





وكشف امر احالة المتهمين الي محكمة الجنايات بانهم جميعاٱ بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة اسسوا ونظموا واداروا جماعة اجرامية منظمة لاغراض الاتجار بالبشر بان تعاملوا بالاستخدام والايواء والاستقبال في اشخاص طبيعيين هم الاطفال المجني عليهم كل من عبدالناصر سيد واحمد مجاهد وسعد صلاح واخرين وتم ذلك عن طريق نجاحهم في استقطابهم وايوائهم لمسرح الجريمة مستغلين حاجتهم لماوي يقيموا به وكان ذلك بقصد استغلالهم جنسيًا واستغلالهم في اعمال التسول كون المجني عليهم لم يبلغوا من العمر 18 عام علي النحو المبين بالتحقيقات.



قام المتهمون بدفع المجني عليهما الطفلين فارس طارق وصالح حسن لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بطريق الاكراه حال كون المجني لم يبلغا من العمر 21 سنة، كما حازوا واحرزوا جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونًا.



واكد امر احالة المتهمين للجنايات بانهم عرضوا أمن واخلاق وحياة الاطفال المجني عليهما للخطر بان اطلقوهم للتسول من المارة في الطرقات واووهم في اماكن غير معدة للاقامة والمبيت وخالطوهم بالمنحرفين ومن اشتهر عنهم سوء السيرة وفقًا للتحقيقات، كما حازوا واحرزوا سلاح ابيض كتر بدون مسوغ قانوني.





واضاف امر الاحالة ان المتهم الاول والسادس هتكا عرض المجني عليه الطفل فارس طارق بالقوة والتهديد بان حسرا عنه ملابسه وكشفا عورته علي النحو المبين بالتحقيقات، كما ان المتهم الاول هتك عرض المجني عليهما الطفلين حسين سعد واحمد مجاهد بالقوة والتهديد علي النحو المبين بالتحقيقات، وهتك المتهم الثاني عرض المجني عليه الطفل صالح محمد بالقوة والتهديد ايضًا وفقًا للتحقيقات.