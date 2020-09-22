مؤشر جديد يقرب نجم الأهلي من الرحيل

كلف مسؤولو النادي الأهلي عددًا من وكلاء اللاعبين من أجل تسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في البرازيل.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر رحيل اللاعب الأنجولي عقب نهاية الموسم، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده وعدم ظهوره بمستوى جيد.

وتأتي رغبة مسؤولو النادي الأهلي في تسويق اللاعب في البرازيل لإيجاد عرض مناسب له بعدما أكد اللاعب رغبته في الانتقال لأحد الأندية البرازيلية.

ويأمل مسؤولو الأهلي في التخلص من اللاعب الأنجولي في الميركاتو الصيفي الحالي لإفساح المجال للتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة.