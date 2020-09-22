تشكيل مباراة الداخلية ومنتخب السويس بالقسم الثاني

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تنطلق بعد قليل مباراة الداخلية ومنتخب السويس، في الجولة الثامنة عشر، لمنافسات المجموعة الثاتية، من مسابقة دوري القسم الثاني، بملعب السكة الحديد.



ويخوض فريق الداخلية اللقاء بتشكيل يضم، محمد صبحي،مصطفى حجاب، محمود شديد، محمد طارق، محمود طلعت،ايمانيويل اوفوى، مصطفى عز، على حسين،سمير فكرى، احمد عبد الفتاح.



ويتواجد في البدلاء، محمود حمدي، مصطفى طلعت، عبد العزيز سيد، إسلام صيام، إسلام جابر، محمد زيكا، أحمد تمساح، مصطفى إبراهيم، إسماعيل بامبا.



بينما تشكيل فريق منتخب السويس يتكون من محمود كوكو،كريم يكن، محمد السيد خليل، محمد محمود حمد،حسن يسن، خالد لطفي، أحمد فتحي،محمود مجدى منصور،احمد عيد،باسم عادل،نور العريان.



ويتواجد في البدلاء، عبد الرحمن حمد،عبد الغفار ممدوح،احمد وائل، أسامة مرعى، عصام عابدين ،عبد الله شلبى، اشرف محمد انور، محمود علي، محمد علاء رمضان.



ويدير المباراة تحكيمية الحكم جهاد جريشه ويعاونه خالد السيد، مساعد أول وكمال يونس مساعد، ثانى وحكم رابع محمد ناصر عباس.