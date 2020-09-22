750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وافق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد. 

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكدت عبدالحميد حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

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