750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد



وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.



وأكدت عبدالحميد حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

وافق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.