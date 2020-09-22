محافظ كفرالشيخ: فتح مراكز المعلومات لاستقبال طلبات التصالح

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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتح مراكز المعلومات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة للعمل كمراكز تكنولوجية مصغرة مثيل ما تم اتخاذه بالتنسيق ب 88 مدرسة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وكلف بعض العاملين للعمل بهذه المراكز لخدمة المواطنين.



جاء ذلك نظرا لما تشهده المراكز التكنولوجية من إقبال شديد من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء،حرصا على راحة المواطن،والحد من الزحام،حفاظًا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.



يذكر أن محافظة كفر الشيخ لم تكتف باستقبال راغبي التصالح في المراكز التكنولوجية فقط، ولكنها اتخذت 4 محاور لخدمة المواطنين، الأولالمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع "محليات".



ونظرًا لإقبال الكبير من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، وفي ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات ما بين 25% لـ 40%، فقرر المحافظ افتتاح المحور الرابع أمام المواطنين بمراكز المعلومات بمراكز المدن.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الاثنين، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.