أفغانستان تعلن مقتل 98 شخصًا في هجمات لطالبان

أعلنت وزارة الداخلية الافغانية، مقتل ما لا يقل عن 98 مدنياً وإصابة 230 آخرين في هجمات طالبان، في 24 إقليماً في الأسبوعين الماضيين، بينما يتصاعد العنف في البلاد رغم جهود السلام الجارية.

وقال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريحات نقلتها قناة طلوع نيوز الإخبارية الأفغانية، إن "طالبان سببت خسائر في الأرواح بين أبناء وطننا في 24 إقليماً، وسقط أغلب الضحايا في إقليمي تخار ونانجارهار".

وكانت حركة طالبان، رفضت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وكشف مصدر أمني لقناة طلوع نيوز، إن ما لا يقل عن 30 من أفراد قوات الأمن، في المتوسط، يُقتلون بشكل يومي في هجمات طالبان خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن 50 فرداً من قوات الأمن، في اشتباكات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.