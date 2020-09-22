تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"تنظيم القاعدة بالسودان" لـ13 أكتوبر

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قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " الإنضمام الي تنظيم القاعدة بالسودان ".. لجلسة 13 أكتوبر المقبل لإحضار المتهمين من محبسهم.



وفور بدء الجلسة تبين عدم حضور المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور الامين العام لمأمورية طرة حمدى الشناوى وسكرتارية طارق فتحى





واتهمت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة كل من عاطف شحات عبد العال الجندي "هارب"، سمير محمد أحمد أبو حلاوة "هارب"، كمال صلاح محمد عسكر وشهرته كيمو عسكر " محبوس "، أحمد خالد أحمد إبراهيم " محبوس "، محمد هانى عبد المجيد شحاتة "هارب"، صلاح الدين محمد عبد الفتاح السهيت "هارب"، أحمد مجدى أحمد الجزيري " محبوس "، بلال محمد أحمد أبو حلاوة "هارب"، أحمد نصر محمد إمام بدوي " محبوس "، عبد الله نصر الدين فرج الغزلاني "هارب"، محمد جمال علي أحمد بدوي " محبوس "، خالد مرجان مصطفى سالم الجوهري





بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتي 26 يناير 2019 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها قام المتهم الاول عاطف شحات عبد العال الجندي بتأسيس وتولي قيادة جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن اسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشأتهما العامة واستباحة دماء المسحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.





كما اتهمت النيابة المتهم الاول ايضا بأنه ارتكب جريمة من جرائم تمويل الارهاب بأن أمد الجماعة الارهابية سالفة الذكر بأموال ومواد تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية ووفر لاعضائها ملاذات أمنة لإيوائهم مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتي العاشر تهمة الانضمام الي جماعة ارهابية سالفة الذكر وتلقي المتهمين من الثاني وحتي الثامن تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراض هذة الجماعة علي النحو المبين بالتحقيقات.



وقالت النيابة في أمر الاحالة ان المتهمين من الثاني وحتي الثامن التحقوا

بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسيلة لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بالجماعة المسماة " تنظيم القاعدة بالسودان " وتلقوا بمعسكرتها تدريبات علي تصنيع المواد المفرقعة ومفجراتها واساليب إخفاء الملفات الإلكترونية بأجهزة الحاسب الآلي ومهارات وحيل التخفي لتلافي الرصد الأمني علي النحو المبين بالتحقيقات.





واضافت النيابة ان المتهمين الاول والثاني سهلا للمتهمين من الثالث وحتي الثامن العبور خارح مصر بغرض الانضمام الي الجماعة المسلحة التي يقع مقرها خارج البلاد " السودان " علي النحو المبين بالتحقيقات.





وقالت النيابة في نهاية أمر الاحالة ان المتهمون من الاول حتي الثامن والحادي عشر والثاني عشر تسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريقة غير شرعية بأن تسللوا من والي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية علي النحو المبين بالتحقيقات.