رئيس جامعة بني سويف: 10 دورات تدريبية للعاملين خلال أكتوبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مركز تنمية الموارد البشرية 10 دورات تدريبية للعاملين بالجامعة خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار خطة الجامعة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، والمستشار المالي والقانوني، وأمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج التدريبي يشمل التدريب على إدارة الوقت، وتنمية الموارد البشرية، والقيادة والحكم الرشيد، والإبداع والابتكار، والحسابات الخاصة والموازنة، والتعامل مع التحديات، وتنمية القدرات في مجالي المشتريات والمخازن، بالإضافة الى مهارات الاتصال، وتنمية مهارات الإشراف.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التدريب نظرًا لما يوفره للموظف من معارف ومهارات جديدة، بالإضافة إلى تعرفه على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجها أثناء ممارسته لمهنته مما يزيد من تمكنه في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء،ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي تطمح إليه الجامعة.

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