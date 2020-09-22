محافظ الدقهلية يتفقد عمال التطوير في دار مناسبات بالمظصورة

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تشهد دار المناسبات الرئيسية بمدينة الممصورة، أعمال تطوير ورفع كفائتها بتكلفة 6.5 مليون.



ومن جانبه، أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم جولة على الطبيعة، لمتابعة الاعمال الجارى تنفيذها لرفع الكفاءة والتطوير الكامل لدار المناسبات الرئيسيه لمحافظة الدقهلية، والملحقة بمسجد النصر بالمنصورة"، وذلك بتكلفة اجماليه قدرها 6.5 مليون جنيه، والتى من المقرر الانتهاء منها وإعادة إفتتاحها بعد اعمال التطوير خلال الأسابيع القليلة القادمة.



وقد وجه محافظ الدقهلية، للشركة القائمة على التنفيذ للتطوير المشار اليه ضرورة الاهتمام بالجوده والتميز خاصة فى اعمال التشطيبات النهائية وذلك بما يليق بمواطنى مدينه المنصورة ومحافظة الدقهلية.



كما اكد محافظ الدقهلية، على ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهد لسرعة الانجاز والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المقررة.



ومن الجدير بالذكر، ان أعمال تطوير ورفع كفاءة الدار شملت، إستحداث دورات مياه للسيدات، لم تكن موجوده من قبل، وكذا رفع كفاءة دورات المياه الحالية للرجال، وتغيير الارضيات وتركيب رخام بها وبالمداخل وللحوائط والاعمدة، واعمال دهانات، وعمل عزل كامل للسقف حمايه له من مياة الامطار وحرارة الشمس، بالاضافة الى تغيير الاثاث الخاص بالدار بالكامل.



وقال محافظ الدقهلية، ان اعمال التطوير المشار اليها تهدف بان يكون المكان فى ابهى صورة تليق بالمواطنين المترددين على الدار فى المناسبات المختلفة سواء من ابناء الدقهلية، او من خارجها، كما تفقد المحافظ اعمال رفع كفاءة وتطوير ساحه انتظار السيارات الخاصه بدار المناسبات المذكورة،تتسع لسيارات المترددين ويتم تجهيزها على اعلى مستوى وتركيب 3 بوابات الكترونيه لها لدخول وخروج السيارات.



ووجه المحافظ للاهتمام باعمال الاضاءة والتشجير والنظافة العامه داخل وخارج الدار حرصا على المظهر الحضارى للمدينه.وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظات وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن،ومن خلال خطة محافظة الدقهلية التى يتم تنفيذها وتستهدف تحسين البيئة العامة للمواطنين وبناء الإنسان وتلبية احتياجاتهم.