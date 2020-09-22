الفيوم تفوز بالمركز الثاني والثالث فى مسابقة المرشدات (الإرشادية) على مستوى الجمهورية

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كرم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الفائزين فى مسابقة المرشرات على مستوى الجمهورية بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم.



وفازت الفيوم فى مسابقة المرشدات (الإرشادية) على مستوى الجمهورية

• مرحلة الزهرات عام – مركز ثاني جمهورية – مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم.

• مرحلة الزهرات خاص – مركز ثاني جمهورية – مدرسة التوفيق (سميرة غبور ) – غرب الفيوم

• مرحلة المرشدات اعدادي – مركز ثالث جمهورية – مدرسة المحمدية الإعدادية بنات – مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بنات.

• مرشدة متقدمة (ثانوي عام) – مركز ثالث جمهورية – مدرسة جامعة عين شمس الثانوية بنات.

• مرشدة متقدمة (ثانوي فني 3 سنوات) – مركز ثاني جمهورية – مردسة الفنية بنات الجديدة

• مرشدة ثانوي فني 5 سنوات – مركز ثاني جمهورية – مدرسة دمو للشئون الفندقية والخدمات السياحية.

• مرحلة الجوالة ذوي احتياجات – مركز ثاني جمهورية – صم وضعاف السمع (مرشدات) – مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

• مرحلة الجوالة ذوي احتياجات خاصة – مركز ثاني جمهورية – مكفوفين وضعاف البصر (مرشدات) – مركز ثاني جمهورية – مدرسة النور للمكفوفين.

• مرحلة الجوالة ذوي احتياجات خاصة – مركز ثاني جمهورية – التربية الفكرية – مدرسة التربية الفكرية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".

