تحصين 6420 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

Advertisements

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت السبت الماضي 19 سبتمبر الجاري وتستمر على مدار شهر، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وكشف التقرير الذي أعده الدكتور طارق الوكيل، مدير عام مديرية الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها، وصل إلى 6420 رأس بواقع 5703 من الأبقار و703 من الجاموس و14 من الأغنام، وذلك على مدار 3 أيام منذ انطلاق الحملة وحتى أمس الاثنين، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.



حيث أشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.



من جهته أضاف طارق الوكيل مدير الطب البيطري أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

