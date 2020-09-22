رئيس "الأبنية التعليمية" يفتتح 5 مدارس جديدة بتكلفة 40 مليون جنيها في كفر الشيخ

Advertisements

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صباح الغد الأربعاء،لافتتاح 5 مدارس جديدة ب 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليون و250 ألف جنيه.



وتبدأ الزيارة باستقبال المحافظ لرئيس هيئة الأبنية التعليمية، ويبدأ بعدها برنامج الافتتاح، سيتم افتتاح 5 مدارس، والتي تم تضم 75 فصلًا جديدًا.



فسيتم افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية،التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصل جديد بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه،ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصل جديد،بتكلفة 8 ملايين جنيه،ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصل جديد،بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه.



وكذلك افتتاح مدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية،انشاء 22 فصل بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، إنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الاثنين، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.