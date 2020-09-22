رئيس جامعة بني سويف: "رعاية الشباب" تساعد في بناء شخصية الطالب

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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، إن إدارة رعاية الشباب تعتبر من أهم الإدارات بالجامعة نظرا لدورها المهم في بناء شخصية الطالب وتأهيلهم خلال مرحلة التعليم بالجامعة وحل المشاكل التي تقابلهم مشيرا إلى أن هناك خطة وضعتها الجامعة خلال الفترة القادمة تعتمد على منهجية جديدة وتغيير شامل فيما يخص الطلاب لأن هناك أسلوب جديدة للتعليم سيتم تطبيقه عن طريق التعليم الهجين.



جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بالعاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب بكليات الجامعة بحضور الدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير إدارة رعاية الشباب.



وأكد الدكتور منصور، أنه سيتم عمل حملات توعوية للطلاب قبل العام الدراسي الجديد من قبل إدارة رعاية الشباب ونشرها "اون لاين" لتوعية طلاب الجامعة عن فيروس كورونا والإجراءات التي يتم اتخذها حرصًا على سلامتهم، مطالبًا بضرورة تنظيم الحفلات والمسابقات الفردية مثل الغناء والانشاد الديني "اون لاين" بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الطلابية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



وفى نهاية الإجتماع استمع رئيس الجامعة إلى أراء العاملين لتطوير إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة وأفكارهم للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا، مطالبًا بالاستعانة بالطلاب في وضع الأفكار الجديدة للمرحلة القادمة.

