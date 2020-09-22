7 قرارات مهمة من وزارة الري لمواجهة فيضان نهر النيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة الري والموارد المائية، أمس السبت، عن أرتفاع مناسيب نهر النيل هذا العام، مشيرا إلي أن الدولة اتخذت عدة قرارات مهمة لمواجهة فيضان النيل.

وترصد" الفجر" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لاستعدادات الدولة لمواجهة فيضان النيل:

تحذير للمواطنين:

وجهة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، تحذيرًا للمواطنين بعدم التواجد في أراضي طرح النهر حفاظا علي أرواحهم، حيث يرتفع منسوب المياه في هذه الأراضي خلال الأربعة أيام المقبلة.

إزالة التعديات علي نهر النيل:

أكد وزير الري والموارد المائية علي وجود تعدي علي أراضي طرح النهر، لذا تعمل الوزارة علي إزالة هذه التعديات نظرة لخطورة ذلك وحفاظا علي سلامة المواطنين.

متابعة منسوب مياه النيل:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، إن الوزارة تقوم بمتابعة منسوب المياه وارتفاعها علي مدار الساعة، تحسبا لحدوث إي مخاطر وتدخل فور حدوثها.

السد العالي:


اشار الوزير الي أن عملية تخزين مياه الفيضان تتم بشكل آمن، موضحا أن السد العالي حامي مصر من أي أخطار من المياه أو الجفاف من خلال إدارة المياه الزائدة المحتملة.

مشروع تبطين:

أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن مشروع تبطين وتأهيل الترع ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بعد عامين، حيث يعمل المشروم علي عدالة التوزيع، وتوفير تكاليف الصيانة التي تتكلف مليار جنيه سنويا، فضلا عن توفير فاقد المياه.

رفع الاستعدادات والصيانه الدورية:

شدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عاي رفع حالة الاستعداد علي كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها، بالإضافة الي تصريف كل الزيادات عبر المصارف والمجاري المائية وفتح مفيض توشكي.

زيادة ساعات التشغيل:

لفت وزير الري والموارد المائية الي قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصل الي مناسيب الي اقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر.

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