محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموسم الأمطار وارتفاع منسوب النيل

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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات، ومديري المرور والحماية المدنية، وشرطة المسطحات المائية، والأزمات، لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار، وارتفاع منسوب نهر النيل.



شارك في الاجتماع اللواءهشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد.



وأصدر محافظ القليوبية، توجيهاته الفورية لرؤساء المدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لبيارات صرف الأمطار، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، حيث جرى تشكيل فرق إدارة الأزمة، يجري عبر إعداد قاعدة البيانات من خلال متابعة سيارات الكسح وأماكن تمركزها وطلمبات الشفط وأماكنها، وكذلك المعدات والأدوات اللازمة، وسيارات الإسعاف، وبالوعات الأمطار، وكذلك كيفية التدريب على التعامل مع الأزمات.



وأكد الهجان خلال الاجتماع، أن المحافظة مستعدة لموسم الشتاء، بوضع خطة، لمواجهة هطول الأمطار، إضافة لاحتمالية زيادة مياه نهر النيل، ويوجد سيناريوهات لمواجهة أي زيادة للمياه.



كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث مع الالتزام بإستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الـساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفه العمليات المركزية، وكذلك تطهير شبكات الصرف الصحي بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق بالإضافة إلى مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجاري المائية وكذلك مراجعة المبانى الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وفي هذا الاطار أكد المحافظ على ضرورة مراجعة المعديات والمراكب النيلية كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، بالإضافة إلى تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية، ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، واتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وعلى جانب أخر مراجعة الطرق والكباري والمزلقانات، والتشديد على ضرورة إنارتها وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى استنفار جميع المعدات وسيارات شفط المياة واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها.



وخلال الاجتماع طالب المحافظ بضرورة تنفيذ رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سيناريوهات ونماذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات وطرق التغلب عليها بما يضمن تقليل الآثار الناتجة عنها والحد من أخطارها.