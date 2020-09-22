مطران المنيا يترأس الصالون الثقافي الـ ٢٠



حيث دار حول تأثير الإنسان وتأثره، والطاقات الإيجابية والسلبية، وقدرات الإنسان المدفونه ووعيه بنفسه وبالاخرين.



فى سياق اخر اختتمت يوم الخميس الماضي، مسابقة المواهب الفنيه والألحان الكنسية وموضوعها "مريم العذراء"، وذلك بتنظيم مكتب التعليم المسيحي الايبارشي تحت اشراف الاب اندراوس فوزي مسؤول المكتب وبحضور العديد من الاباء كهنة الايبارشية واعضاء مكتب التعليم المسيحي الايبارشي وشعب الكنيسة والمتسابقين.



تخلل اليوم الختامي صلاه القداس الالهي وعرض بعض المواهب المشاركة بالمسابقة وكلمة نيافة الانبا دانيال، كما اختتم اليوم بتوزيع الهدايا التذكارية والبركة الرسولية الختامية من نيافة الانبا دانيال للحاضرين.



وأعلن اتحاد مجالس أساقفة أوروبا عن إلغاء الجمعية العامة التي كانت مرتقبة في براغ على أن تُعقد الأعمال عبر الانترنيت.



وكانت تُعقد في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر 2020، عبر الانترنيت، الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وكانت مرتقبة أصلا في براغ بالجمهورية التشيكية من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من سبتمبر، وتتمحور حول موضوع الكنيسة في أوروبا بعد الجائحة.



وقد جاء في بيان صحفي نشره اتحاد مجالس أساقفة أوروبا على موقعه الإلكتروني أنه تم إلغاء انعقاد الجمعية العامة في براغ وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة اليومية بكوفيد 19 في الجمهورية التشيكية، كما أن دولا أوروبية عديدة تفرض الحجر الصحي عند العودة من الجمهورية التشيكية، زد إلى ذلك أن العديد من شركات الطيران تقوم بإلغاء رحلاتها مِن وإلى براغ.



وبالتالي، وبعد الاستماع إلى مجلس أساقفة الجمهورية التشيكية ورئاسة أبرشية براغ، رأت رئاسة اتحاد مجالس أساقفة أوروبا أنه من المناسب دعوة جميع الأعضاء إلى المشاركة في أعمال الجمعية العامة عبر الانترنيت، وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر.



وسيتم التطرق خلال أعمال الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا إلى التبعات المرتبطة بجائحة كورونا، ورعوية الهجرة في أوروبا، إضافة إلى العناية بالخليقة وذلك في ضوء الرسالة العامة "كن مسبَّحًا" للبابا فرنسيس حول العناية بالبيت المشترك في الذكرى الخامسة لصدورها وتحديدا في العام 2015.

ترأس مساء امس، نيافة الأنبا بطرس فهيم مطران ايبارشية المنيا للاقباط الكاثوليك، نظم الصالون الثقافي رقم ٢٠ تحت عنوان "أنا وطاقتي".