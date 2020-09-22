وفاة والدة النجم العالمي سلفستر ستالون

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أعلن موقع جاست جيرد، "عن وفاة جاكي ستالون والدة النجم سيلفستر ستالون، وذلك عن عمر يناهز 98 عامًا،دون أن يكشف سيلفستر عن الوفاة.







وكشف الموقع عن أنه لا يوجد أي معلومات متوفرة عن سبب الوفاة، أنها رحلت مؤخرا دون تحديد موعد وفاتها.وكانت عدسات المصوريين رصدت النجم العالمى سيلفستر ستالون، حيث ظهر ستالون بوزن زائد وذلك خلال رحلة ستالون مع زوجته جينيفر في مدينة ماليبو.