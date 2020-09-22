ليفربول يرفض رحيل نجمه إلى وولفرهامبتون

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:44 م
ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي رفض رحيل أحد نجومه في مركز خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن مسئولي ليفربول صمموا عدم بيع أليكس أوكسليد تشامبرلين على الرغم من ارتباطه بالانتقال إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشامبرلين متبقى في عقده مع الحمر 3 سنوات والنادي الإنجليزي لن يسمح له بالرحيل، حيث يراه لاعبًا مهمًا داخل صفوف الفريق الأحمر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشامبرلين كان أفضل لاعب خط وسط في ليفربول في الموسم الماضي على الرغم من عدم مشاركته كأساسي بعدما سجل 8 أهداف مما يجعله خيارًا مختلفًا في خط الوسط.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن تشامبرلين غاب عن افتتاح الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال فترة الاستعداد للموسم الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موقف كارينيو من تدريب الزمالك

منذ ساعة

8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

منذ أقل من ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 23 دقيقة

قبل مباراة طنطا.. ذكرى حزينة تُطارد رضا عبد العال أمام الزمالك الليلة

منذ 41 دقيقة

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

10:56 ص

8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

12:06 م

الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»