شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:30 م
محمد الدمتناوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقات التي يسعى النادي الأهلي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "بخلاف صفقة طاهر محمد طاهر، الأهلي في طريقة لحسم صفقتين من داخل الدوري المصري ولكن لن يعلن عنهما بالوقت الحالي".
وتابع: "مفاوضات الأهلي مع الجزائري يوسف بلايلي تظل حتى هذه اللحظة بعيدة، وهناك استياء من جانب جهاز الكرة من التصريحات المستمرة لحفيظ بلايلي وكيل ووالد اللاعب".
وواصل: "مفاوضات الأهلي مع المغربي بدر بانون لازالت مستمرة، والقلعة الحمراء لم تخرج لنفي ذلك".
وأتم: "سيسعى فايلر خلال الفترة المقبلة لتجهيز البدلاء والناشئين والأقرب أن يتم الدفع بهذه العناصر في الشوط الثاني وليس في بداية اللقاء".
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