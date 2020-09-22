شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:30 م
شوبير
شوبير
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقات التي يسعى النادي الأهلي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "بخلاف صفقة طاهر محمد طاهر، الأهلي في طريقة لحسم صفقتين من داخل الدوري المصري ولكن لن يعلن عنهما بالوقت الحالي".

وتابع: "مفاوضات الأهلي مع الجزائري يوسف بلايلي تظل حتى هذه اللحظة بعيدة، وهناك استياء من جانب جهاز الكرة من التصريحات المستمرة لحفيظ بلايلي وكيل ووالد اللاعب".

وواصل: "مفاوضات الأهلي مع المغربي بدر بانون لازالت مستمرة، والقلعة الحمراء لم تخرج لنفي ذلك".

وأتم: "سيسعى فايلر خلال الفترة المقبلة لتجهيز البدلاء والناشئين والأقرب أن يتم الدفع بهذه العناصر في الشوط الثاني وليس في بداية اللقاء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقات الاهلي شوبير رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موقف كارينيو من تدريب الزمالك

منذ ساعة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 5 ساعات

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 23 دقيقة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

قبل مباراة طنطا.. ذكرى حزينة تُطارد رضا عبد العال أمام الزمالك الليلة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 22 ساعة

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

10:56 ص

8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

12:06 م

الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»