شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقات التي يسعى النادي الأهلي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "بخلاف صفقة طاهر محمد طاهر، الأهلي في طريقة لحسم صفقتين من داخل الدوري المصري ولكن لن يعلن عنهما بالوقت الحالي".





وتابع: "مفاوضات الأهلي مع الجزائري يوسف بلايلي تظل حتى هذه اللحظة بعيدة، وهناك استياء من جانب جهاز الكرة من التصريحات المستمرة لحفيظ بلايلي وكيل ووالد اللاعب".





وواصل: "مفاوضات الأهلي مع المغربي بدر بانون لازالت مستمرة، والقلعة الحمراء لم تخرج لنفي ذلك".





وأتم: "سيسعى فايلر خلال الفترة المقبلة لتجهيز البدلاء والناشئين والأقرب أن يتم الدفع بهذه العناصر في الشوط الثاني وليس في بداية اللقاء".



