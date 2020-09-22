صرف سلع تموينية لمواطني الأقصر بقيمة 37.8 مليون جنيه خلال الشهر الجاري



وأضاف "صلاح" أنه تم صرف 54.3 مليون رغيف خبز بلدي بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف 2.72 مليون رغيف يوم، وصرف 2875 طن دقيق بلدي مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق.

كما تم تحرير عدد 515 محضر ومخالفة تموينية ضد المخابز والمحلات التجارية والأنشطة الأخرى المخالفة للقوانين والقرارات الوزارية التموينية.



وكان من أبرز القضايا والأحراز المضبوطة، " ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، ضبط مخابز تصرفت في أرصدة الدقيق كمية قدرها طن ونصف من الأرصدة الاستراتيجية بالمخابز، ضبط 100 كيلو دهن حيواني ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمي، ضبط 5 جركن زيت طعام زنة الواحد 15 كيلو مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير، 12 علبة مش قريش زنة العبوة 500 جرام منتهية الصلاحية، ضبط 212 علبة حلاوة طحينية بدون فواتير ومجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، ضبط 1200 قطعة لوليتا (20 ) كرتونة منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص، ضبط عدد 250 عبوة لحام كاوتش مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات وعدد 50 كاوتش داخلي مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات.



أكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، توافر جميع المواد البترولية والبوتاجاز بالمحافظة دون أي مشكلات، لافتًا إلى أن المديرية تتابع حالة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسواق، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأنشطة التموينية بالمحافظة.







أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن أنشطتها خلال الفترة ما بين 1 إلى 20 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى صرف سلع تموينية بقيمة 37.8 مليون جنيه خلال تلك الفترة، بنسبة 88% من إجمالي قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.51 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس لعدد 72852 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.