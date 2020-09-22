المراكز التكنولوجية بالمنيا تستقبل 85 ألف طلبًا للتصالح وتخصيص 210 مليون لرصف الطرق

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغت حتى الان، 85 ألف و445 طلب، موجهًا باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، العقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة، رؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.
وجه المحافظ، بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابه لطلبات الاهالي وضمن توجيهات القيادة السياسيه بمراعاه الابعاد الاجتماعيه والاقتصاديه للمواطنين، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.

استعرض المحافظ، تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير كافة الاعتمادات المالية الخاصة بكافة القطاعات الخدمية والتي من خلالها يتم تنفيذ اعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين، حيث تم تخصيص 210 مليون جنيه ضمن خطه 2020-2021، لتنفيذ اعمال رصف بطول 105 كيلو متر للطرق الداخلية بالمدن والقري بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، انه سيتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة التمريض الداخلية بمستشفى ملوي، بالإضافة لتنفيذ عملية الاحلال والتجديد لمستشفى رمد المنيا وسمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من المباني الغير مستغلة لتنفيذ كافة جوانب التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة.

طالب المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ اعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكدًا ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ اعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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