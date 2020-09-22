المراكز التكنولوجية بالمنيا تستقبل 85 ألف طلبًا للتصالح وتخصيص 210 مليون لرصف الطرق

المراكز التكنولوجية بالمنيا تستقبل 85 ألف طلبًا للتصالح وتخصيص 210 مليون لرصف الطرق
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:08 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغت حتى الان، 85 ألف و445 طلب، موجهًا باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، العقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة، رؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.
وجه المحافظ، بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابه لطلبات الاهالي وضمن توجيهات القيادة السياسيه بمراعاه الابعاد الاجتماعيه والاقتصاديه للمواطنين، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.
استعرض المحافظ، تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير كافة الاعتمادات المالية الخاصة بكافة القطاعات الخدمية والتي من خلالها يتم تنفيذ اعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين، حيث تم تخصيص 210 مليون جنيه ضمن خطه 2020-2021، لتنفيذ اعمال رصف بطول 105 كيلو متر للطرق الداخلية بالمدن والقري بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، انه سيتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة التمريض الداخلية بمستشفى ملوي، بالإضافة لتنفيذ عملية الاحلال والتجديد لمستشفى رمد المنيا وسمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من المباني الغير مستغلة لتنفيذ كافة جوانب التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة.
طالب المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ اعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكدًا ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ اعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، العقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة، رؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.
وجه المحافظ، بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابه لطلبات الاهالي وضمن توجيهات القيادة السياسيه بمراعاه الابعاد الاجتماعيه والاقتصاديه للمواطنين، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.
استعرض المحافظ، تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير كافة الاعتمادات المالية الخاصة بكافة القطاعات الخدمية والتي من خلالها يتم تنفيذ اعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين، حيث تم تخصيص 210 مليون جنيه ضمن خطه 2020-2021، لتنفيذ اعمال رصف بطول 105 كيلو متر للطرق الداخلية بالمدن والقري بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، انه سيتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة التمريض الداخلية بمستشفى ملوي، بالإضافة لتنفيذ عملية الاحلال والتجديد لمستشفى رمد المنيا وسمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من المباني الغير مستغلة لتنفيذ كافة جوانب التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة.
طالب المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ اعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكدًا ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ اعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.