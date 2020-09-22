ما السر وراء خضوع عمر كمال لعملية تجميل في تونس؟

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح الفنان عمر كمال، سر خضوعه هو وصديقه المطرب الشعبي حسن شاكوش لعملية تجميل في تونس، لافتًا إلى أنه فعل ذلك كنوع من الإعتناء ببشرته.

وقاف عمر كمال خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي" أنه خضع هو وصديقه المطرب الشعبي حسن شاكوش لجلسة حقن و بلازما للوجه "تنظيف بشرة"، وذلك للحفاظ على نضارة بشرتهما، مُوضحًا :"أنا مش بنفخ شفايفي يعني، كان عندي تجاعيد وعملتها".

وأشار عمر كمال بأنه كان لديه بعض التجاعيد في الوجه تطلبت منه إجراء عملية تجميل.

وفي سياق آخر، تعاون عمر كمال وحسن شاكوش في أغنية جديدة تحمل اسم"هنعمل لغبطيطا"، والأغنية من توزيع إسلام ساسو، و كلمات إسلام المصري، وتصميم عبد الله باندا.

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