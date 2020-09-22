المغربي: وزارة المالية تكرم مدير إدارة الحسابات بسفاجا

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قدمت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، التهنئة لأحمد فهمى، مدير الحسابات بالوحدة المحلية لمدينة بسفاجا لتكريمه من وزارة المالية للمشاركة في أبحاث «فكرتك مصلحتك» لدعم التعامل بالدفع الإلكتروني.



أوضحت "رئيس المدينة" أن مدير الحسابات بالوحدة المحلية شارك في المشروع الذي أعلنت عنه وزارة المالية لتقديم أبحاث إبداعية لدعم التعامل الرقمي والدفع الإلكتروني؛ مما يتيح عدم الذهاب إلى مصلحة الضرائب وتكون العلاقة رقمية وإلكترونية فقط»، حيث أعلنت الوزارة عن تقديم أكثر من 170 بحثًا وتم اختيار 23 بحثًا منها قابلة للتنفيذ حسب المدة الموضوعة في البحث نفسه، مصحوب بجدول زمني للتنفيذ.



وأضافت "المغربي" أن اختيار البحث المقدم من قبل مدير إدارة الحسابات بسفاجا يدعو الي الفخر بكوادر وطاقات الشباب في الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، داعيةً جميع موظفي الوحدة المحلية بإتباع المناهج الحديثة والفكر الإبداعي في التعامل مع المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.



وثمنت " رئيس المدينة" الطفرة الهائلة بوزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط من خلال الأفكار المبدعة والتى تساعد على تقديم كل الحلول للمشكلات التي تواجه مصلحة الضرائب والوزارة بشكل عام.



وأكد أحمد فهمى، أن الأبحاث جاءت حول فكرة تقديم مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية لإيردات مصلحة الضرائب المصرية، وتم تكريم الفائزين بمسرح وزارة المالية بحضور وزير المالية ونائب الوزارة ورئيس مصلحة الضرائب العامة.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".