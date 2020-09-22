ضبط أحد الأشخاص بالإشتراك مع آخرين بالإتجار في النقد الأجنبي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.

فقد أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام 3 أشقاء (أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية - مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام - بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الذى يعمل خارج البلاد وإرسالها لشقيقيه مع العائدين من الخارج ليقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرية.

المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقيه كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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