مصرع طفلة تناولت طعام مخلوط بمبيد حشري بطريق الخطأ في بني سويف

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها، إثر تناولها طعام مخلوط بمبيد حشري بطريق الخطأ بمنزل أسرتها بإحدي قري مركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن بورود إشارة من مستشفي الفشن المركزي بوصول الطفلة "ندي. ع" تبلغ من العمر 4 سنوات من احدي قري مركز الفشن جثة هامدة.

وأنتقل الرائد احمد حسين، رئيس مباحث الفشن، إلي المستشفي حيث تبين من توقيع الكشف الطبي عليها تناولها طعام مخلوط بمبيد حشري بطريق الخطأ وبسؤال أسرتها أفادت انها تناولت الطعام المخلوط بالمبيد الحشري بطريق الخطأ ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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