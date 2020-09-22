"المبادرات الحكومية" تنعش الطلب على الأجهزة الكهربائية

بدء سوق الأجهزة الكهربائية في التحسن والتعافي من الركود الذي دخل فيه خلال الشهور الماضية مع بداية أزمة كورونا، بدعم من عمليات تخفيض الأسعار التى قامت بها الشركات والمبادرات الحكومية لإنعاش القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقال بهاء ديمتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن هناك تحسن ملحوظ في الطلب على الأجهزة الكهربائية منذ الشهر الماضي، بنسبة نمو بلغت 5%.

وتابع ديمتري، خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، هذا التحسن يرجع بفضل المبادرات الحكومية التي أطلقت مؤخرا "ما يغلاش عليك"، وحملة التخفيضات التى قامت بها المصانع على مختلف أنواع أجهزتها، ما ساعدت في تصريف المخزونات التى لديهم بعدما تراكمت على اثر أزمة كورونا.

وطرت الحكومة مبادرة مايغلاش عليك، بهدف رفع النشاط الاقتصادي من خلال معدلات الاستهلاك التي تراجعت متأثرة بأزمة كورونا، وبلغ إجمالي حجم السلع التى في المبادرة نحو 100 مليار جنيه، ووصلت نسبة التخفيضات إلى 30% على جميع أنواع السلع.

ورغم تحسن الطلب على الأجهزة الكهربائية منذ الشهر الماضي، إلا أن ديمتري يرى أن هذا النمو لا يزال بعيدا عن المستويات ما قبل كورونا، مشيرا إلى أن العودة إلى معدلات الطلب على الأجهزة الكهربائية ما قبل الأزمة يحتاج إلى فترة زمنية طويلة.

وعن القرار الأخير من وزارة المالية الخاص بخفض قيمة التعريفات الجمركية على بعض السلع من ضمنهم الأجهزة الكهربائية بنسبة أكثر من 50%، أكد ديمتري، أن هذا القرار سيدعم من خفض أسعار الأجهزة الكهربائية ولكن ليس هناك نسبة محددة بهذا الخفض حتى صدور منشور الجمارك بتوضيح الفئات الجمركية التى تم خفض تعريفتها.