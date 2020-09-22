كيف تغلبت الدولة على تداعيات "كورونا".. باحث اقتصادي يجيب (فيديو)

Advertisements

أكد الباحث الاقتصادي، احمد على، أن مصر قطعت اشواطًا كبيرة في طريق التنمية، مضيفًا إن تجربة مصر الإصلاحية تقدم كمعيار استرشاديه من صندوق النقد الدولي لكل الدول التي تسعي للتنمية، مشيدًا بدور المصريين في دفع مصر لتخطي أزمة كورونا.



وقال خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في العديد من الملفات، وأبرزها مجال الطاقة الذي استطاعت من خلاله الدولة جذب الكثير من الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي، وخاصة مع مساعي اتجاه مصر لتصبح مركز إقليمي للطاقة، بجانب محطة الطاقة النووية بالضبعة، والطاقة الشمسية بالزعفرانة.



كما أشار إلى ان الدولة حققت إنجازات وتطور كبير في البنية التحتية والطرق والكباري والنقل، بجانب المشروعات الزراعية وأبرزها المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان.



وأكد الباحث الاقتصادي، احمد على، أن مسيرة التنمية تسير وفقًا لرؤية كاملة بشكل متوازي مع الرؤية المحلية 2030 والرؤية الإفريقية 2063.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

