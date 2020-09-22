"التعليم" تمد التقديم لمدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فتح باب التقديم للطلاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للالتحاق بمدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر 2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إن الوزارة قررت مد فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر 2020، وتقليص مجموع القبول لـ 210 درجة، حتى تتسنى الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بأول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تجارة التجزئة، والذي يعد من أهم التخصصات التي تحتاجها مصر في هذه الآونة، ويخدم معظم الصناعات المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه جاري الآن اختيار فريق عمل المدرسة من المعلمين والإداريين عن طريق المقابلات الشخصية التي يخضعون لها؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وتضم المدرسة 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية).

أخبار تهمك

قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

منذ ساعة الا ربع

قبل مباراة طنطا.. ذكرى حزينة تُطارد رضا عبد العال أمام الزمالك الليلة

منذ 40 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال"

منذ حوالي 9 ساعات

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

موقف كارينيو من تدريب الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات

منذ حوالي 5 ساعات

تامر عبد الحميد يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:58 ص

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان

10:29 ص

كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

10:56 ص

8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

12:06 م

الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»