الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:01 م
أنس عبد الغني
Advertisements
يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، لحسم صفقة محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة خلال الساعات المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الأحمر في الموسم الجديد.
وكشف مصدر بالفريق الفيومي على أن الإدارة الحمراء قدمت عرضًا مغريًا إلى المقاصة، من أجل الظفر بخدمات محمد إبراهيم قبل دخول بيراميدز بشكل رسمي في المفاوضات.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة على أن اللاعب بات قريبًا بشكل كبير من الانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد العرض المالي الأخير.
حيث أوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي على استعداد لدفع مبلغ 12 مليون جنيه على 3 أقساط، من أجل ضم صانع ألعاب الفريق، وهو يعتبر عرضًا مرضيًا، لاسيما أن اللاعب يتبقى له موسم واحد قبل انتهاء عقده مع المقاصة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا