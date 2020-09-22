قبل مباراة طنطا.. ذكرى حزينة تُطارد رضا عبد العال أمام الزمالك الليلة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:13 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
علاء خليف
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يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق طنطا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من قمة الدور الأول، ويسعي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز لتأمين "وصافة" الدوري بعدما خسر لقب البطولة لصالح غريمه الأهلي بشكل رسمي.

على الجانب الآخر يخوض فريق طنطا المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على آماله في البقاء ببطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد تأزم موقفه في جدول ترتيب البطولة، حيث يتذيل الترتيب برصيد 18 نقطة وأصبح على أعتاب الهبوط لدوري القسم الثاني.

يقود فريق الزمالك في مباراة الليلة المدرب المؤقت طارق يحيي والذي تولي قيادة الفريق بعد رحيل الفرنسي كارتيرون، وخسر "يحيي" المباراة الماضية أمام أسوان بهدف دون مقابل ويسعي لمصالحة الجماهير والعودة لسكة الإنتصارات بالفوز على أبناء السيد البدوي في لقاء اليوم.

في المقابل يتولي قيادة طنطا نجم الزمالك والأهلي السابق رضا عبد العال والذي يخوض تحدي صعب ضد فريقه السابق ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لمحاولة تحسين مركز الفريق في جدول  الترتيب وإنعاش آماله في البقاء بدوري الأضواء والشهرة الموسم القادم.

تاريخيا، جمعت رضا عبد العال "المدرب" مباراة وحيدة ضد فريق الزمالك، وكانت خلال قيادته لفريق طنطا ايضا عام 2013 في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وخسر فريقه وقتها برباعية نظيفة، وسجل أهداف الأبيض (أحمد عيد – حازم إمام – أحمد جعفر – أحمد علي)، ويأمل مدرب أبناء السيد البدوي في الثأر من هزيمته القاسية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض الليلة.

وتعادل "عبد العال" في مباراته الأولي مع طنطا ضد نادي مصر سلبيًا بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما يوم 19 سبتمبر الجاري في الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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طنطا رياضة رضا عبد العال الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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