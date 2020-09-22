برنامج فرصة يبدأ تدريباته على منهج التحفيز والتشجيع ودفع السلوك لمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات بمحافظة الفيوم

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أطلق برنامج فرصة فعالياته التدريبية المكثفة لتدريب الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة على منهج التحفيز والتشجيع ودفع السلوك لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة من هم في سن العمل والمرفوضين، وذلك بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي، والأستاذة إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، وأحمد غفران منسق العمليات بالبرنامج، ومشاركة مجموعة من القيادات النسائية بالمحافظة وفق اتباع الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، تحت رعاية نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.



وقال عاطف الشبراوي، مستشار الوزارة للتمكين الاقتصادي ومسؤول برنامج فرصة، أن الدورة التدريبية التي تقدم للرائدات والمكلفات التابعين الوزارة تأتي وفق سلسلة الورش في مختلف المحافظات وتوظف أحدث المناهج التدريبية تستهدف العمل على عدد من المحاور الخاصة بأساليب تعديل ودفع السلوك وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج والانتقال من سلوكيات الاتكالية وكيفية إدارة عملية التغيير الاجتماعي ومفهوم الرسالة الناجحة وتوضيح آليات تشجيع الأفراد على الدخول فى أنشطة إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للانتقال لمرحلة الاستقلال الاقتصادي والمالي مع استغلال متطلبات المجتمع المحلي والخدمات المتاحة عبر منظومة متكاملة للتمكين.



وأضاف الشبراوي أن موضوعات التدريب تتضمن التعرف على مفهوم التمكين الاقتصادي وأهداف برامج الحماية الاجتماعية والانتقال إلى العمل والإنتاج من خلال برنامج فرصة وكيفية تنفيذ عمليات الإقناع والتحفيز وإدارة اللقاء التدريبي بكفاءة وفاعلية وبناء وتوجيه الفريق الميدانية وكيفية اكتساب مهارات الاتصال والإقناع وإدارة الحوار وكيفية إدارة الجلسات المجتمعية والتعرف على الدليل الارشادى لبرنامج فرصة.





برنامج فرصة هو أحد برامج التي تستكمل شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيدي برامج الدعم النقدي ويستهدف القادرين علي العمل والراغبين منهم، حيث يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل، ويعمل البرنامج على التوسع في الدور الارشادي والتوجيهي لشبكة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، في مختلف المحافظات.