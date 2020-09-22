تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% خاسراً 37.14 نقطة ليصل إلى مستوى 8254.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.09% رابحاً 742.92 نقطة ليصل إلى مستوى 12959.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.
 
وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية بنسبة 0.19%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.91%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.18%.
 
وقفز 74 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 6.55%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 5.09%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 3.93%، فيما تراجع 108 سهماً على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.11%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 1.72%، ثم سهم "الأهلي ريت 1" بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم "البحري" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 349.1 مليون ريال سعودي.

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